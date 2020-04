Ranieri: “Roma-Sampdoria 2010, primo tempo da 3-0 poi Cassano! Inter…”

Ranieri è l’ospite di “Casa Sky Sport” su “Sky Sport 24”. L’attuale tecnico della Sampdoria ha rivissuto la sconfitta della sua Roma proprio contro i blucerchiati nell’aprile 2010 che spalancò le porte dello Scudetto all’Inter

RICORDI AMARI – Così Claudio Ranieri: «Roma-Sampdoria del 2010? Nel primo tempo stavamo vincendo 1-0, sbagliammo diversi gol. Se quella partita nel primo tempo finisce 3-0 ci sta tutto! Purtroppo poi ci furono due invenzioni di Antonio Cassano per la testa di Giampaolo Pazzini. Evidentemente doveva andare così. Io non credo nella stanchezza. Avevamo fatto una rimonta, eravamo passati davanti all’Inter. Quando tu stai in quei momenti non pensi più alla stanchezza, c’è solo una grande euforia. Lì fu proprio il fatto che nel primo tempo avevamo avuto tre o quattro occasioni veramente per chiudere la partita e non si concretizzarono. Poi dopo invece ci fu il doppio gol e quello ci tagliò veramente le gambe».