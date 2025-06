Ranieri dice di no alla Nazionale! E adesso chi farà il CT: le ultime – Sky

Claudio Ranieri ha detto di no alla Nazionale. L’attuale dirigente della Roma ha deciso di rimanere in giallorosso e di rinunciare al ruolo di CT dell’Italia. E adesso cosa succede: chi farà il Commissario Tecnico della Nazionale?

CLAMOROSO – Un fulmine a ciel sereno in casa Inter: Claudio Ranieri ha detto di no alla Nazionale. Il dirigente giallorosso, ritiratosi dalla carriera di allenatore proprio quest’anno dopo aver guidato la Roma quasi in Champions League, ha deciso di rinunciare ad essere il CT dell’Italia e quindi a succedere a Luciano Spalletti. Nelle scorse ore si era parlato di un avvicinamento di Ranieri alla Nazionale con un colloquio tra il senior advisor romanista e la proprietà Friedkin. Ma alla fine, come riferisce Sky Sport, Ranieri non sarà il Commissario Tecnico dell’Italia. Ieri l’ultima partita sulla panchina degli azzurri di Luciano Spalletti, con la vittoria per 2-0 contro la Moldova. E adesso cosa succede?

No di Ranieri alla Nazionale: chi sarà il nuovo CT dell’Italia?

SCENARI – Chi sarà il successore di Spalletti? Cosa ne sarà dell’Italia dopo il no di Ranieri? C’è sempre la candidatura di Stefano Pioli, che però sarebbe vicino a firmare un triennale con la Fiorentina. Da capire adesso se la Figc ritornerà sull’ex allenatore del Milan per provare a convincerlo. Occhio comunque anche ad un ex campione del mondo, si erano fatti i nomi di Daniele De Rossi o Fabio Cannavaro. Insomma, il polverone in Nazionale continua dopo l’esonero di Spalletti.