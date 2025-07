Raduno Inter, tutti ad Appiano Gentile: eccetto due (uno per il mercato)

È scattato stamani il raduno dell’Inter. Tutti i giocatori si sono presentati ad Appiano Gentile entro le ore 11. Al centro sportivo nerazzurro mancano solamente due giocatori.

TRANNE DUE – Avviato il raduno dell’Inter. Ad Appiano Gentile, i giocatori sono stati accolti da una marea di tifosi nerazzurri, che hanno scattato selfie e firmato autografi insieme ai propri beniamini. Da Petar Sucic, passando per Calhanoglu, Bisseck, Lautaro Martinez, Pavard, tutti si sono presentati ad Appiano agli ordini di Cristian Chivu. Tutti tranne due giocatori: Mehdi Taremi e Davide Frattesi. Il primo per ragioni esclusivamente di mercato. Infatti, il centravanti iraniano, dopo appena un anno, è in uscita dal club nerazzurro. Su di lui ci sono diverse squadre interessate e occhio al Botafogo in Brasile (vedi esclusiva). Nei prossimi giorni si capirà di più sul proprio futuro e l’Inter ha già individuato chi prenderà il suo posto: ossia Ademola Lookman (Ausilio al lavoro).

POST OPERAZIONE – Frattesi invece non è sul mercato e anzi farà parte presto del raduno dell’Inter. La sua assenza è dovuta all’operazione che ha subito all’ernia nelle settimane precedenti. Il centrocampista di Fidene ne ha ancora per qualche giorno, poi sarà regolarmente a disposizione di Chivu per far parte dell’organico nerazzurro.