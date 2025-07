Raduno Inter, Sucic il primo ad arrivare! Entusiasmo per Calhanoglu

Parte oggi il raduno dell’Inter ad Appiano Gentile. La squadra agli ordini di Cristian Chivu si sta presentando a scaglioni ed entro le ore 11 tutti dovranno essere presenti alla Pinetina per iniziare i primi lavori. Petar Sucic il primo a varcare i cancelli. Grande accoglienza per Calhanoglu.

AL VIA – Oggi inizia il raduno dell’Inter. Tra oggi e domani la squadra di Cristian Chivu si sottoporrà ai testi medici, mentre da lunedì partirà ufficialmente il ritiro con le prime sgambate in campo. Sucic già alle 7.30 ad Appiano Gentile, mentre Chivu è arrivato all’alba. Dopo il croato, sono arrivati i fratelli Francesco Pio e Sebastiano Esposito, poi è stato il turno di Federico Dimarco e Lautaro Martinez. Parecchio entusiasmo per l’arrivo di Calhanoglu, arrivato intorno alle 9.45. Il turco, che ieri ha pubblicato una foto in bella vista con Lautaro Martinez per sugellare ulteriormente la pace fatta, è stato accolto alla grande dalla gente di Appiano Gentile. Dopo il turco, in arrivo anche Yann-Aurel Bisseck.

Il raduno dell’Inter è scattato e domenica il primo test

TEST – Domenica il primo test per l’Inter, che giocherà una partita in famiglia contro la squadra Under-23 di Stefano Vecchi (qui per scoprire la composizione dei gironi del campionato di Serie C). Poi ci saranno tre amichevoli per la squadra di Chivu contro Monaco, Monza e Olympiakos.