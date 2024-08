Radu in uscita dall’Inter, nuovo interesse! Ma una complicanza − SI

Andrei Ionut Radu è in uscita dall’Inter. Il portiere rumeno, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Bournemouth, piace ad un club di Serie B.

INTERESSE – Nuovo interesse per Radu, portiere rumeno che lo scorso anno ha giocato in prestito in Premier League al Bournemouth. La Sampdoria, scrive Gianluigi Longari, ha bussato alla porta dell’Inter per chiedere informazioni. Il giocatore è ovviamente un esubero della rosa di Simone Inzaghi e in settimana è stato in sede anche il suo agente Crescenzo Cecere per parlarne con la società. Si tratta solamente di dialoghi in questo momento tra l’Inter e la Sampdoria. Asse peraltro molto caldo quello tra la Beneamata e il club doriano, che in questa sessione hanno già chiuso per il trasferimento in cadetteria di Ebenezer Akinsanmiro e sono in trattativa per Giovanni Leoni e Filip Stankovic. Ritornando a Radu, le valutazioni sono legate però all’ingaggio del rumeno che complica la trattativa.

Radu piace alla Sampdoria, l’Inter lavora per cederlo

OSTACOLO – Radu è un esubero da piazzare per l’Inter e l’interesse della Sampdoria può fare solamente piacere. Ma l’ingaggio appunto del portiere complica un po’ la trattativa. Ad oggi lo stipendio di Radu è di 1.8 milioni di euro, decisamente troppi per le casse di una squadra di Serie B. Da capire, se il giocatore vorrà ridursi l’ingaggio per facilitare l’operazione. La Sampdoria corteggia anche Filip Stankovic. Il figlio d’arte lo scorso anno ha giocato a Genova e si tratterebbe di un ritorno.