Radu, parla l’agente: «Inzaghi lo voleva all’Inter. Ha prevalso il cuore»

Radu, difensore della Lazio, è stato a un passo dall’Inter la scorsa estate. A svelarlo, senza troppa sorpresa, è l’agente del giocatore Matteo Materazzi a Radio Incontro Olympia 105.8 sottolineando come fosse una richiesta del neo allenatore

RICHIESTA – Queste le parole dell’agente di Stefan Radu: «Che Inzaghi lo volesse all’Inter è il segreto di Pulcinella, ma Stefan aveva anche altre diverse offerte sul tavolo. Però ha scelto con il cuore ed è rimasto alla Lazio. Da tifoso mi dispiace non vederlo in campo, ma nel calcio tutto può cambiare in un attimo».

Fonte: sololalazio.it