Radu: «Io pararigori? Segreto non si dice! Cerco sempre di dare il meglio»

Ionut Radu – secondo portiere nerazzurro – ha parlato ai microfoni di “Inter TV”. Di seguito un’anticipazione di quella che sarà la sua intervista alle ore 21.

PARARIGORI – Ionut Radu è stato uno dei migliori dell’amichevole giocata contro il Lugano, dove ha anche parato ben due calci di rigore che hanno permesso all’Inter di conquistare la vittoria. Il secondo portiere nerazzurro, intervistato dai canali ufficiali della società, ha commentato così il suo approccio ai calci di rigore e non solo: «Il mio segreto non si può dire, però in generale devi lavorare bene in allenamento. Cerco di dare sempre il meglio ogni giorno, è questa la cosa più importante secondo me»

Fonte – Inter TV