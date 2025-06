Quota 60 per l’Inter americana: stagione infinita – CdS

Cristian Chivu ha le idee chiare: «È una competizione speciale, vogliamo onorarla al meglio». L’Inter si prepara all’esordio nel nuovo Mondiale per club, in programma da domani negli Stati Uniti (la notte di domenica in Italia), e il tecnico rumeno sa che sarà un banco di prova immediato e significativo.

LOS ANGELES – I nerazzurri arrivano a questa sfida con un carico pesante: 59 partite già giocate in stagione tra Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa. Il match di martedì contro il Monterrey sarà il sessantesimo impegno stagionale. Un tour de force che dimostra l’intensità del cammino dell’Inter, che ha mancato tutti e tre gli obiettivi stagionali. Tra le squadre europee qualificate, solo il Real Madrid ha giocato più partite (62). Subito dietro l’Inter ci sono PSG (58), Chelsea e Manchester City (57). La sconfitta nella finale di Champions col PSG brucia ancora, ma Chivu e la squadra vogliono ripartire con il piede giusto e lasciarsi alle spalle le delusioni.

Inter, serviranno le forze fresche

ARRIVI – Yann Sommer ha lanciato il segnale: «Ora serve prepararci bene, le avversarie le conosciamo poco». Il portiere svizzero è il giocatore più utilizzato della rosa con 4440 minuti all’attivo, seguito da Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, che resteranno punti fermi anche in questo nuovo percorso. Molti altri nerazzurri hanno anche accumulato minuti con le nazionali e solo oggi inizieranno a rientrare in gruppo negli USA. Due anni fa l’Inter si era fermata a 57 partite stagionali. Ora il bilancio è già superiore e la fatica si fa sentire, ma servirà l’apporto di tutti, compresi i nuovi arrivi come Sucic e Luis Henrique, per affrontare un torneo tanto impegnativo quanto importante per rilanciare le ambizioni del club.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia