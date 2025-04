Il quinto e ultimo Inter-Milan ha un’importanza psicologica capitale

Inter-Milan vale tantissimo per i nerazzurri, a maggior ragione dopo la sconfitta di ieri a Bologna. Ecco il motivo.

DAY-AFTER – Rialzarsi immediatamente, senza pensarci troppo. È questo l’appello nel day-after di Bologna-Inter, partita che ha sancito l’aggancio definitivo del Napoli sulla Beneamata. Ieri al Dall’Ara si è consumato un epilogo amarissimo per i colori nerazzurri, con Riccardo Orsolini in gol al 93′, che ha, difatti, annullato il mini vantaggio dell’Inter sulla squadra di Antonio Conte. Ma per la squadra di Simone Inzaghi non c’è troppo per rimuginarci su, perché dopodomani ci sarà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. Mercoledì sera a San Siro il quinto e ultimo di questo derby infinito. Un derby che vale la finalissima dell’Olimpico. E che già gli stessi Rafael Leao e Fikayo Tomori hanno pensato bene di accenderlo lanciando la sfida ai cugini. Una grande squadra lo si vede anche da questi momenti e soprattutto da come sa rialzarsi. L’occasione è invitante e ghiottissima.

L’importanza del derby di ritorno in Coppa Italia tra Inter e Milan

ARMA A DOPPIO TAGLIO – Già da oggi inizia la preparazione in vista della partita tra Inter e Milan di mercoledì. Il giocare ogni tre giorni, se da un lato ti obbliga a non staccare mai (sia fisicamente che mentalmente), dall’altro ti dà la possibilità di riscattarti subito in caso di passo falso precedente. E da questo punto di vista Inter-Milan è un’arma a doppio taglio: o ti rialzi definitivamente, conquistando finale e derby, oppure rischi di subire anche il colpo di grazia definitivo. Vero, l’Inter ha impegni sicuramente più importanti rispetto alla Coppa Italia, Champions League e Serie A pesano nettamente di più. Ma arrivare in finale di un’altra competizione battendo quei cugini, che in questa stagione ti hanno reso la vita difficilissima, psicologicamente potrebbe accendere quella scintilla per spingerci verso un finale di stagione da leggenda.