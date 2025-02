E al quinto torto, Inzaghi scoppiò! L’Inter segue una linea – CdS

Domenica nel derby di Milano contro il Milan, l’Inter ha subito il quinto torto arbitrale delle ultime settimane. Ecco perché è arrivato lo sfogo assolutamente legittimo di Simone Inzaghi.

SFOGO – E al quinto torto arbitrale, anche uno come Simone Inzaghi può scoppiare. E così è stato. L’Inter domenica nel derby contro il Milan ha subito il quinto torto arbitrale delle ultime settimane. Il più clamoroso di tutti. Pavlovic colpisce nettamente il polpaccio di Marcus Thuram, al netto del giudizio dell’AIA (incapace come sempre a prendersi le responsabilità e a fare mea culpa), ma il VAR inspiegabilmente non interviene nell’aiutare Chiffi. Il risultato: niente rigore. Inzaghi nel post partita si è sfogato, ricordando di come l’Inter nelle ultime settimane abbia subito tantissimi errori arbitrali.

Inzaghi e i gravi errori arbitrali subiti dall’Inter nell’ultimo mese

LINEA – Dal 6 di gennaio, fallo su Asllani da cui è nata poi la punizione-gol di Theo Hernandez, fino al derby dell’altro ieri, passando per l’episodio Thuram-Skorupski in Inter-Bologna, il colpo di karate di Ismajli su Lautaro Martinez in Inter-Empoli e il mani di Baschirotto in Lecce-Inter. Insomma, tutta una serie di torti arbitrali racchiusi peraltro nel giro di un mese. Tre decisivi per il risultato finale (Asllani, Thuram-Skoruspki e Pavlovic-Thuram) e due ininfluenti ma comunque sempre gravi. L’Inter, nonostante le parole smorza-polemiche di Beppe Marotta, sta assolutamente con Inzaghi. Sottolinea il Corriere dello Sport: c’è, però, anche la necessità di non fermarsi a quell’episodio e di non prestare il fianco ad alibi, poi sempre destinati ad essere controproducenti.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.