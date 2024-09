Questione stadio, Inter e Milan hanno deciso il futuro: fattore chiave – SM

Il dossier stadio tiene banco in quel di Milano da qualche anno, con Inter e Milan che non hanno ancora deciso in via ufficiale come muoversi su quel fronte. L’idea è che le due società si stiano ora orientando verso una scelta definitiva.

IL PUNTO – Inter e Milan sembrano finalmente dirette verso l’assunzione di un orientamento definitivo in merito al dossier stadio. Le due società meneghine, che hanno finora tenuto aperte due possibilità su questo fronte, sembrerebbero orientate a proseguire a San Siro. Il prossimo incontro tra i rappresentanti dei due club e il sindaco di Milano Beppe Sala dovrebbe gettare le basi per definire la prosecuzione insieme alla Scala del calcio. Una la ragione principale alla base di tale orientamento.

Inter e Milan verso l’ipotesi “conservativa” per il nuovo stadio: le motivazioni!

LE BASI – Inter e Milan dovrebbero aver deciso di restare a San Siro per il motivo dei costi alla base dell’investimento. Tentare per Rozzano o San Donato significherebbe andare incontro a costi non marginali che, al momento, le due squadre non intendono sopportare. Diverso, secondo quanto affermato da Sport Mediaset, il discorso inerente alla ristrutturazione dello Stadio San Siro: le due società avrebbero maggiore spazio di manovra per ridurre i costi in vista di una coabitazione da perseguire anche in futuro. Ecco che l’ipotesi auspicata da una parte sensibile del tifo interista sembra allontanarsi. Con il dettaglio di natura economica a farla da padrone.