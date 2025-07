Tra quattro giorni l’Inter si toglierà un peso non banale: resistenza

Mancano esattamente quattro giorni alla scadenza della clausola rescissoria che pende sulla testa di Denzel Dumfries. Dopodiché, l’Inter potrà sentirsi sicuramente più tranquilla.

ULTIME ORE – L’Inter e i tifosi nerazzurri, dopo aver contato le settimane e i giorni, adesso contano le ore: ossia quelle relative alla clausola rescissoria di Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha una clausola da 25 milioni di euro, valida solo per l’estero, e in scadenza alle 23.59 del 31 luglio. Dal 1° agosto, il futuro dell’esterno olandese passerà nuovamente nelle mani dell’Inter. La clausola, fissata lo scorso novembre al prolungamento del contratto, scadrà e quindi sarà la Beneamata a decidere una volta per tutte il futuro dell’esterno. Anche se quest’ultimo non ha mai palesato malumori o mal di pancia e al contempo nessuna squadra ci ha provato realmente. È stato più l’intermediario Jorge Mendes (i veri agenti che si occupano di Dumfries sono il padre e il fratello) a proporlo più volte al Barcellona.

IMPORTANTISSIMO – L’ormai probabile permanenza di Dumfries non è una notizia banale per l’Inter. L’olandese, in questi anni, si è dimostrato uno dei laterali più potenti in circolazione. E andarlo a rimpiazzare non sarebbe sicuramente un’impresa facile. Il suo strapotere fisico, la sua esperienza e la sua capacità di diventare decisivo nelle gare che contano sono tre caratteristiche che rendono Dumfries un giocatore di primissimo livello in ambito europeo. Dopo aver fato sfaceli con Simone Inzaghi, adesso se lo potrà godere Cristian Chivu. Sia che giocherà a 3 che a 4, l’olandese sarà comunque un punto fermo della nuova Beneamata del mister rumeno.