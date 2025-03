Quant’è bella la Thu-La! E il Toro fa record in Feyenoord-Inter – CdS

Thuram e Lautaro Martinez, i due attaccanti principi dell’Inter permettono a Simone Inzaghi di sbancare il de Kuip di Rotterdam per 2-0 nell’andata degli ottavi di Champions League tra Feyenoord e Inter. Record per Lautaro Martinez.

BELLI E RECORD – Quant’è bella la Thu-La, a maggior ragione se segnano entrambi nella stessa partita e per di più nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’Inter si affida a Marcus Thuram e Lautaro Martinez per fare suo il primo atto del doppio confronto contro il Feyenoord di Robin van Persie, che a proposito di attaccanti è stato uno dei più forti della sua generazione. Un gol per tempo: prima la zampata del francese, che non segnava da otto partite, e poi la finalizzazione del capitano, col suo diciottesimo gol in Champions League. Superato nientepopodimeno che la leggenda Sandro Mazzola: ora è il Toro il miglior cannoniere dell’Inter nella storia della coppa dalle grandi orecchie.

La Thu-La d’Europa: Thuram e Lautaro Martinez spingono l’Inter col Feyenoord

INSIEME – Nel complesso si tratta del trentaduesimo gol della coppia Lautaro Martinez-Thuram: 17 l’argentino, 15 il francese. Ma in questa stagione, solamente una volta aveva segnato nella stessa partita: ossia contro l’Empoli in campionato lo scorso 19 gennaio. La vittoria di Rotterdam certifica il valore dell’Inter in Champions League: in nove partite ha subito un solo gol, quello di Mukiele dopo il 90′ a Leverkusen. Insomma, l’Inter c’è e martedì prossimo bisognerà completare l’opera per poter entrare nel G8.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno