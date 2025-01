Pure Buchanan insoddisfatto? Incontro con l’Inter! Ha proposte

Non solo Frattesi, ma anche Buchanan ha incontrato nelle scorse settimane l’Inter per parlare del proprio futuro. Il laterale canadese ha ricevuto avances da alcuni club.

INCONTRO – In casa Inter si reclama spazio. E a farlo non è solo Davide Frattesi, corteggiato da principalmente da tre squadre, ma anche Tajon Buchanan. Il laterale canadese, scrivono i colleghi di TSN (uno dei media canadesi più affidabili e importanti), ha avuto un incontro con la dirigenza dell’Inter per parlare del proprio futuro. Il ragazzo, rientrato a novembre dopo il brutto infortunio rimediato in estate con la sua nazionale (rottura della tibia), reclama maggior spazio. In quasi un anno di Inter ha totalizzato complessivamente quindici presenze e solamente una dal primo minuto, quella in Coppa Italia contro l’Udinese lo scorso 19 dicembre. Su di lui sono arrivate proposte di prestito da club di Premier League e di Liga.

Buchanan ha dato priorità all’Inter: le ultime sul futuro del canadese

PRIORITÀ – Buchanan, nonostante le avances dall’Inghilterra e dalla Spagna, continua TSN, ha ribadito la sua volontà di restare all’Inter per ritagliarsi un posto importante nella squadra di Simone Inzaghi. La sua priorità è quella, dunque, di rimanere in nerazzurro. Dal canto suo, l’Inter non ha chiuso la porta sul suo futuro, preferendo scegliere un approccio attendista. In questi mesi, Inzaghi ha impiegato Buchanan sia come esterno destro (sua posizione naturale) che laterale sinistro alla Dimarco.