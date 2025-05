Psg, un rientro importante! Luis Enrique al lavoro

L’Inter non ha tempo di riposarsi e pensa subito alla prossima finale di Champions League. Dopo i due giorni di relax, il gruppo al completo si presenta ad Appiano Gentile. Stessa cosa anche per il Psg di Luis Enrique.

COMPLETO – Sabato 31 maggio, l’Allianz Arena di Monaco ospiterà la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con la rosa al completo, pronte a contendersi il trofeo europeo. Simone Inzaghi può contare su tutti i suoi uomini chiave. Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, recentemente alle prese con problemi fisici, hanno ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato l’importanza del collettivo e della coesione del gruppo in vista della finale.

Inter, bene i rientri! Luis Enrique ritrova Kvaratskhelia



RIENTRO – Anche il PSG di Luis Enrique si presenta al completo. Khvicha Kvaratskhelia, assente nella finale di Coppa di Francia per un lieve malessere, ha recuperato e sarà disponibile per la sfida contro l’Inter. Il tecnico spagnolo ha espresso fiducia nella preparazione e nella mentalità della sua squadra per affrontare l’importante appuntamento. Con entrambe le squadre al massimo della forma, la finale si preannuncia equilibrata e ricca di emozioni.