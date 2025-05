PSG-Inter, -5 alla finale: importanti indicazioni per i tifosi presenti a Monaco!

Si avvicina sempre di più la finale di Champions League del 31 maggio. Ecco tutto quello che devono sapere i tifosi presenti a Monaco per assistere al grande spettacolo di PSG-Inter.

NUOVE INFO – Mancano solo cinque giorni all’attesissima finale di Champions League tra PSG ed Inter. Mentre ad Appiano Gentile sta per avere inizio il “Media Open Day”, il club nerazzurro ci tiene a informare i tifosi che saranno presenti a Monaco di Baviera il 31 maggio di tutte le indicazioni utili. Dai trasporti alla mobilità, passando per le zone della città in cui la UEFA ha in serbo attività ed evento e al regolamento da seguire all’interno dello stadio.

PSG-Inter, tutto quello che c’è da sapere per chi assisterà dal vivo alla finale di Monaco

PUNTO DI RITROVO – «Il punto di ritrovo per i tifosi dell’Inter a Monaco di Baviera sarà Odeonsplatz, una piazza nel centro della città. Il Fan Meeting Point sarà attivo dalle 11:00 di sabato 31 e sarà aperto a tutti i tifosi dell’Inter (i possessori dei biglietti per la partita avranno la priorità nel caso in cui il Fan Meeting Point raggiunga la capienza massima). Per tutta la giornata, l’Inter proporrà un ricco programma di intrattenimento per scaldare l’atmosfera, con musica dal vivo, proiezioni su maxischermo e altro ancora!».

TRASPORTI – «I possessori dei biglietti per la partita possono viaggiare gratuitamente sulla rete pubblica MVV (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund) il giorno della partita. Questo permetterà a tutti i tifosi di raggiungere lo stadio per tempo, con l’apertura dei cancelli fissata per le 17:00. Attorno allo stadio l’iconica area pedonale che circonda l’impianto si trasformerà nella “Festplanade”!».

REGOLE – «Per l’ingresso allo stadio andranno rispettate importanti indicazioni. Le borse di dimensioni superiori al formato A4 non saranno ammesse allo stadio. Sarà consentito portare un piccolo power bank, non più grande dello smartphone. Necessario avere un documento d’identità originale e in corso di validità, che potrebbe essere richiesto allo stadio. Consigliamo il passaporto, ma è accettata anche la carta d’identità se emessa da un paese dell’area Schengen. All’interno dello stadio non è consentito fumare, neanche sigarette elettroniche e riscaldatori di tabacco».

Fonte: Inter.it