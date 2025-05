PSG-Inter, Sala annuncia: «Maxi schermo a San Siro, c’è intenzione!»

In vista della finale tra PSG e Inter di Champions League, il sindaco di Milano Sala ha annunciato la probabile presenza di un maxi schermo a San Siro.

MAXI SCHERMO – La città di Milano si sta attrezzando per la finalissima di Champions League tra PSG e Inter che si terrà a Monaco di Baviera. Non tutti i fortunati potranno raggiungere l’Allianz Arena, ecco perché si stanno cercando più soluzioni per permettere ai tifosi nerazzurri di assistere alla storica partita. Lo stesso Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite negli studi di RTL, ha confermato che il Comune sta lavorando per posizionare un maxi schermo dentro lo stadio di San Siro. Le sue parole: «A Milano stiamo discutendo con l’Inter e anche con la Prefettura. non è ancora una notizia ufficiale ma c’è un’intenzione chiara di mettere un maxi schermo a San Siro per garantire alle persone di veder la partita anche in una situazione più tranquilla».

SALA L’INTERISTA – Poi Sala, grande tifoso nerazzurro, ha risposto alla domanda se andrà o meno a Monaco di Baviera per vedere la finalissima tra PSG e Inter dal vivo. Il primo cittadino ha risposto in maniera ironica parlando di una “trattativa” con la propria compagna: «È in corso una trattativa delicata con la mia compagna, che il giorno dopo compie gli anni».