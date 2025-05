PSG-Inter regala gloria e storia ma non solo: in palio anche 2 posti!

Il prossimo 31 maggio ci sarà la finale di Champions League tra PSG e Inter. Una finale che vale tantissimo, oltre alla portata dell’evento. Due posti assicurati.

FINALISSIMA – L’Inter si è guadagnata la possibilità di giocarsi la seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. Martedì sera l’apoteosi contro il Barcellona, semifinale di ritorno finita 4-3 ai tempi supplementari, dopo il 3-3 nella partita di andata. La squadra di Simone Inzaghi il prossimo 31 maggio si giocherà il trofeo a Monaco di Baviera contro il PSG di Luis Enrique, che in semifinale ha fatto fuori nel doppio confronto l’Arsenal di Mikel Arteta. La finale di Champions, oltre a regalare gloria e storia alla vincitrice (per l’Inter sarebbe la quarta coppa, per il PSG la prima in assoluto), regalerebbe alla squadra campione d’Europa anche due posti sicuri per altre due competizioni: la Supercoppa Europea contro una tra Manchester United o Tottenham (finale di Europa League) e un posto al Mondiale per Club del 2029.

PSG-Inter, chi vince avrà un posto già certo al Mondiale per Club 2029

MONDIALE PER CLUB – Il primo Mondiale per Club si disputerà in estate a giugno, mentre la seconda edizione si terrà nel 2029. La stagione 2024/25 ha aperto il ciclo di qualificazione all’edizione 2029 del torneo e la partecipazione alla competizione, sul fronte UEFA, è garantita ai quattro club che vincono le precedenti edizioni della UEFA Champions League e ad altre otto squadre scelte sulla base di un ranking legato alle performance nella massima competizione europea per club. Di conseguenza la squadra vincitrice nella finale tra PSG e Inter avrebbe già un posto assicurato al prossimo Mondiale.