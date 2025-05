PSG-Inter, la probabile formazione di Luis Enrique: le ultime dalla rifinitura

Luis Enrique mette a punto gli ultimi dettagli alla vigilia dell’attesissima finale di Champions League. Ecco la probabile formazione di PSG-Inter, con la rifinitura attualmente in corso.

ALLA VIGILIA – Scorrono le lancette verso l’evento calcistico dell’anno: mancano solo poco più di ventiquattro ore alla finale di Champions League. Monaco di Baviera ha iniziato a popolarsi di migliaia di tifosi, che sono impazienti di assistere allo spettacolo di PSG-Inter. Anche le squadre hanno raggiunto la città tedesca e, nello specifico, il palcoscenico in cui domani alle ore 21.00 avrà inizio l’atto finale della competizione. Dopo il team di Simone Inzaghi, infatti, in questi minuti tocca agli uomini di Luis Enrique assaggiare il prato dell’Allianz Arena per la consueta rifinitura della vigilia. Un rito importante ma, soprattutto, un momento cruciale per avere maggiori dettagli sulla probabile formazione di PSG-Inter. Al classico 5-3-2 dei nerazzurri, l’allenatore dei parigini oppone il suo 4-3-3 con un tridente degno di nota. Proprio in attacco risiede l’unico dubbio dell’undici di Luis Enrique: il ballottaggio riguarda Barcola e Doué. Il primo sembra in vantaggio, rispetto al compagno classe 2002, per una maglia da titolare domani sera.

PSG-Inter, la probabile formazione di Luis Enrique

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola Dembele, Kvaratskhelia.