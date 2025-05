Psg-Inter, Pavard o Bisseck l’unico dubbio di Inzaghi: il favorito – Sky

Meno due a Psg-Inter e Inzaghi ha un solo vero dubbio di formazione. Cresce l’attesa per la finale di Champions League e oggi la Beneamata ha fatto l’ultimo allenamento italiano. Domani si parte per Monaco di Baviera. Ecco le ultimissime sulla probabile formazione.

ANTIVIGILIA – Tensione alle stelle per la finale di Champions League tra Psg e Inter. Domani la squadra di Simone Inzaghi partirà in direzione Monaco di Baviera con un volo charter dove raggiungerà la sede della finalissima di Coppa dei Campioni. Nel pomeriggio, il tecnico interista parlerà in conferenza stampa accompagnato da un giocatore (non svelato ancora il nome) e subito dopo ci sarà la rifinitura direttamente dall’Allianz Arena. Oggi, la Beneamata ha fatto il suo ultimo allenamento in Italia ad Appiano Gentile. Fuori tantissimi tifosi a supportarla. Anche se la Curva Nord ha proseguito la sua protesta sui biglietti (qui il video). Simone Inzaghi avrà tutti a disposizione per la finalissima del 31 maggio, eccetto ovviamente il Tucu Joaquin Correa, non rientrante nella lista Uefa. Come riferisce il collega Matteo Barzaghi di Sky Sport, c’è un solo dubbio da sciogliere per Simone Inzaghi e riguarda la difesa: Benjamin Pavard o Yann Aurel Bisseck. Ma c’è un favorito.

La probabile formazione di Psg-Inter: Pavard in vantaggio su Bisseck

PROBABILE – Pavard è in vantaggio su Bisseck per giocare dall’inizio Psg-Inter. L’esperienza del francese, che non vede campo dal 27 aprile (Inter-Roma), avrà la meglio sul gigante tedesco. Pavard giocherà la finale in quella che una volta è stata casa sua. Inoltre, con la maglia del Bayern Monaco ha già vinto una Champions League, proprio contro il Psg, quindi sa come fare. Per il resto, confermata la formazione tipo con il ritorno di Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco. La probabile formazione di Psg-Inter:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.