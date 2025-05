PSG-Inter, Open Media Day pre-finale ad Appiano Gentile: la data

Fissato l’appuntamento ad Appiano Gentile per l’Open Media Day di PSG-Inter. Ecco tutte le informazioni utili per partecipare agli eventi pochi giorni prima della finale di Champions League.

APPUNTAMENTO – Cresce l’attesa per la sfida più importante della stagione: la finale di Champions League che si giocherà a Monaco di Baviera, il prossimo 31 maggio, tra PSG e Inter. A circa due settimane dal grande evento, arrivano importanti novità per il mondo nerazzurro su quello che sarà il programma che precederà la grande sfida. Ad Appiano Gentile, infatti, è previsto il consueto ‘Open Media Day’. L’appuntamento è fissato per lunedì 26 maggio, presso il BPER Training Centre. L’evento prevedrà, a cinque giorni di distanza dalla finale di Champions League, la conferenza stampa, le ulteriori interviste e la sessione d’allenamento aperta ai media. Il sito nerazzurro informa sulle modalità previste per richiedere l’accredito per la partecipazione.

UFFICIALE – Con un comunicato ufficiale, il club nerazzurro informa: «In avvicinamento alla finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter, lunedì 26 maggio è in programma il Media Open Day ufficiale della gara. L’evento verrà organizzato presso le strutture del BPER Training Centre di Appiano Gentile. E darà la possibilità ai media di partecipare alla conferenza stampa, alla sessione di allenamento aperta e alle sessioni di interviste dedicate».

DETTAGLI – Queste le ultime info utili per partecipare: «I media in possesso di diritti TV per la competizione potranno registrarsi attraverso il portale ufficiale UEFA. Per tutti i media non titolari dei diritti sarà invece possibile procedere alla richiesta di accredito tramite Inter Media Accreditation ( https://www.inter.it/media-accreditation/ ) entro il 16/5 alle ore 21.00».