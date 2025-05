Psg-Inter, media day andato: il programma di oggi a -4 da Monaco

Cresce l’attesa e la tensione in vista di Psg-Inter, mancano esattamente quattro giorni. Ieri, tante parole durante il media day, nonché allenamento sul campo. Oggi il programma prevede la normale sessione di allenamento.

LA GIORNATA DI OGGI – Dopo le tante parole di ieri con il media open day dedicato a Psg-Inter, oggi la Beneamata riprende i suoi allenamenti di routine. La seduta è in programma in mattinata. Mancano quattro giorni esatti alla finalissima di Monaco di Baviera. Cresce dunque l’attesa e anche la tensione per la seconda finale di Champions League degli ultimi tre anni. Simone Inzaghi, che non vorrà parlare di futuro almeno fino alla fine della partita di sabato 31, ha recuperato pienamente Lautaro Martinez. Il Toro si prepara a guidare l’attacco nerazzurro all’Allianz Arena insieme a Marcus Thuram. L’obiettivo è quello di ripetere la grande e storica serata del quarto di finale di andata contro il Bayern Monaco. Inzaghi avrà tutti a disposizione, compresi Benjamin Pavard e Piotr Zielinski, che hanno saltato l’ultima partita di campionato a Como.

Verso Psg-Inter, gli altri appuntamenti della settimana prima della finale

APPUNTAMENTI – L’agenda dell’Inter, dopo i normali lavori di oggi, continuerà con una seduta di allenamento domani e poi giovedì. Venerdì, alla vigilia della finale, si partirà in direzione Monaco di Baviera. L’Inter è chiamata all’ultimo grande atto di una stagione intensissima, che, dopo Monaco, comunque non si concluderà. A giugno, infatti, partirà il Mondiale per Club. Ma la testa è a sabato: la madre di tutte le partite.