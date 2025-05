PSG-Inter, finale di Champions League in chiaro: ecco dove vederla

La finale di Champions League tra PSG e Inter la si potrà vedere anche in chiaro. Ecco dove si può vedere la partita del 31 maggio.

LA GRANDE SFIDA – Cresce già l’attesa per la finale di Champions League tra PSG e Inter. Il grande evento, tra i più attesi eventi sportivi dell’intera stagione, si terrà all’Allianz Arena, casa del Bayern Monaco, a Monaco di Baviera. Sfida generazionale tra due squadre esattamente all’opposto per quanto riguarda l’età media: da un lato i giovani parigini con l’età media più bassa pari a 23,6; dall’altro, i nerazzurri, la cui età media si attesta sul 29,3. Il cammino di entrambe è stato importante. Il PSG ha eliminato dagli ottavi di finale in avanti Brest, Aston Villa e Arsenal. Decisamente più complicato ed entusiasmante il percorso dell’Inter, che ha fatto fuori Feyenoord, Bayern Monaco e Barcellona. Ecco dove si potrà vedere la finale di Champions League.

Ecco dove si vedrà la finale di Champions League tra PSG e Inter

IN TV –Sabato 31 maggio a Monaco di Baviera l’attesa finale tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Paris Saint Germain di Luis Enrique. I diritti tv di Champions sono di Sky Sport, così la partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, canale free della pay-tv.