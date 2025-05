VIDEO IN – PSG-Inter, clima pazzesco a Milano: i tifosi invadono piazza Duomo!

Centinaia di tifosi nerazzurri fanno sentire la loro voce in Piazza Duomo. A Milano il clima è già caldissimo a poche ore da PSG-Inter. Ecco le testimonianze video raccolte dai nostri inviati sul posto.

SUCCURSALE – Le farfalle nella pancia, il fiato corto e i battiti accelerati. Probabilmente ogni tifoso nerazzurro che si rispetti sta vivendo così le ore che separano da PSG-Inter. L’ansia e la tensione non possono che accompagnare il grande entusiasmo per la magica notte di Champions League, a cui manca davvero sempre meno. Il palcoscenico della finale è Monaco di Baviera, invasa dai tifosi delle due squadre già da qualche giorno, ma Milano è praticamente la sua succursale. Ogni angolo della città sembra tinto di nerazzurro, tanto è grande il fervore dei supporter interisti che l’hanno invasa.

Tutta l’euforia dei tifosi nerazzurri in Piazza Duomo prima della finale di Champions League PSG-Inter

I VIDEO – Piazza Duomo è il centro pulsante nerazzurro in queste ore che precedono PSG-Inter. In attesa di raggiungere San Siro, dove alle ore 21.00 in moltissimi si godranno la finale di Champions League dal maxi-schermo, i tifosi hanno assediato il cuore della città milanese. Maglie, sciarpe, striscioni e cori per smorzare la tensione e caricare da lontano gli uomini di Simone Inzaghi. Il calore dei supporter nerazzurri arriverà fino a Monaco di Baviera, dove tanti altri interisti sono pronti a sostenere da vicino la squadra. Ecco una serie di video, realizzati dai nostri inviati sul posto Sandro Caramazza e Onorio Ferraro, che raccontano il clima di festa in Piazza Duomo a pochissime ora da PSG-Inter.