PSG-Inter, biglietti finale di Champions League: tutte le informazioni

Dopo la straordinaria vittoria in semifinale contro il Barcellona, l’Inter ha conquistato l’accesso alla finale di UEFA Champions League 2024-25, la settima della storia del Club, la seconda nelle ultime tre stagioni. La squadra nerazzurra affronterà il Paris Saint-Germain. Ecco tutte le informazioni utili riguardo i biglietti per la finale di Monaco.

TUTTE LE INFORMAZIONI – PSG-Inter, l’appuntamento è sulle agende di tutti i tifosi nerazzurri: la finale si disputerà sabato 31 maggio alle 21:00 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera. Per la finale il Club si trova ancora una volta di fronte a un evento straordinario, per il quale la richiesta di biglietti è ampiamente superiore alla disponibilità: “Non sarà purtroppo possibile accontentare tutti i sostenitori nerazzurri, ma il Club cercherà di utilizzare un criterio di assegnazione che punti a premiare i tifosi più fedeli. Acquistare biglietti al di fuori dell’unico canale autorizzato, ovvero siti web non ufficiali, rivendite online, agenzie non autorizzate, ecc. costituisce un forte rischio di non poter accedere alla partita e perdere l’importo versato. Il Club raccomanda tutti i propri tifosi di non acquistare in modo avventato e seguire le indicazioni ufficiali della società stessa”.

Come acquistare il biglietto per PSG-Inter, finale di Champions League

BIGLIETTI PER LA FINALE – “I biglietti della finale potranno essere acquistati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale UEFA, dove i tifosi dovranno inserire un codice di accesso univoco che consentirà l’acquisto. Questo codice potrà essere richiesto dagli Abbonati Serie A 2024/25 e dai Soci Inter Club attivi alla stagione 2024/25. Potranno accedere a inter.it/tickets e collegarsi alla pagina dedicata dalle 10 di venerdì 09 maggio, compilare i dati necessari ed inviare la richiesta. Saranno obbligatori anche i numeri della tessera Siamo Noi e della tessera socio Inter Club per procedere. Per l’accoglienza ai tifosi nerazzurri con disabilità, saranno pubblicate le informazioni utili nella consueta pagina dedicata, sul sito inter.it”.

