PSG-Inter, non solo conferenze stampa: attività alla vigilia della finale di Champions League

La grande attesa per la finale di UEFA Champions League 2024/25 tra Inter e Paris Saint-Germain, in programma sabato 31 maggio alle ore 21:00 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, sarà scandita da una serie di appuntamenti ufficiali nella giornata di venerdì 30 maggio. Ecco tutte le attività di vigilia, oltre le conferenze stampa di Simone Inzaghi e Luis Enrique.

ALLENAMENTO INTER – Dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi, in programma alle 16:45, l’Inter scenderà in campo per la rifinitura ufficiale sul prato dell’Allianz Arena. L’allenamento comincerà alle 17:30 e sarà aperto ai media accreditati per i consueti quindici minuti iniziali, durante i quali potranno essere seguite da vicino le prime fasi della seduta. Si tratterà di uno degli ultimi momenti per osservare da vicino lo stato di forma dei nerazzurri e provare a intuire le scelte definitive dell’allenatore. La giornata di venerdì sarà dunque ricca di appuntamenti fondamentali per avvicinarsi alla finale: tra dichiarazioni ufficiali e ultimi movimenti tattici, cresce la tensione a Monaco di Baviera, dove tutto è pronto per accogliere i protagonisti di una notte che si preannuncia leggendaria.

PSG-Inter, non solo le conferenze stampa alla vigilia

ALLENAMENTO PSG – A seguire, sarà il turno del Paris Saint-Germain, che si allenerà alle ore 19:00, sempre sullo stesso terreno di gioco. Anche per i francesi si tratterà della rifinitura ufficiale UEFA. L’allenamento sarà aperto per un breve periodo ai giornalisti, come da prassi, e rappresenterà l’ultimo test in campo prima della sfida di sabato. Infine, alle 20:15, sarà Luis Enrique, tecnico del PSG, a prendere la parola in conferenza stampa, accompagnato da un giocatore della rosa. Un’occasione per esprimere le sensazioni della vigilia e fornire gli ultimi aggiornamenti in vista della partita più attesa.