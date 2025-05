Il Psg domina il Reims e vince la Coppa di Francia: tre avvisi all’Inter

Il Psg domina la finale di Coppa di Francia allo Stade de France vincendo 3-0 con il Reims. Prossimo sabato ci sarà l’Inter in finale di Champions League.

DOMINIO – A sette giorni esatti dalla finalissima di Champions League contro l’Inter a Monaco di Baviera, il Psg prova a vincere il secondo titolo dopo la Ligue 1: ossia la Coppa di Francia. Allo Stade de France c’è il Reims da superare. Non si tratta di un avversario insormontabile, visto che la squadra bianco-rossa ha chiuso il proprio campionato al terzultimo posto e si giocherà mercoledì il ritorno dello spareggio con il Metz della serie b francese. All’andata è finita 1-1. Un cambio dell’ultimo minuto per Luis Enrique, che è costretto a cambiare Kvaratskhelia per schierare Doué. Finale dominata dalla squadra parigina. Dopo 18′ è già 2-0 con la doppietta di Barcola. Sul primo gol, super imbucata di Doué, mentre nel secondo, Hakimi-Dembele e poi ancora Barcola per il raddoppio. Il Psg chiude la pratica nel primo tempo, tant’è che al 43′ l’ex Inter Achraf Hakimi fa 3-0. Nella ripresa, i parigini gestiscono alla grande, sfiorando il 4-0 con Dembelé che prende il palo. Insomma, un doblete vinto sul velluto dai ragazzi di Luis Enrique. Sabato prossimo ci sarà la sfida contro l’Inter.

PSG-REIMS 3-0

16′ e 18′ Barcola, 43′ Hakimi