PSG campione, scoppia il caos a Parigi: 2 morti e oltre 300 arresti

Il PSG ha vinto la sua prima Champions League grazie al 5-0 rifilato all’Inter a Monaco. A Parigi, i festeggiamenti dei tifosi sono coincisi con gravi scontri con la polizia, con 2 morti e oltre 300 arresti come bilancio della serata.

GLI SCONTRI – I tifosi del PSG non hanno onorato al meglio lo storico trionfo della propria squadra in Champions League. Se la squadra di Luis Enrique ha reso orgogliosi i propri tifosi, e la città nella sua interezza, con il netto successo contro l’Inter che è valso ai transalpini il primo successo in assoluto nella massima competizione europea, ben diverso è il valore delle azioni di una parte consistente del tifo parigino. A testimoniarlo sono le conseguenze delle tensioni e degli scontri, avvenuti nella notte, sfociati nella morte di 2 persone e nella conduzione in arresto di oltre 300 supporters del PSG.

Caos a Parigi: i danni verificatisi a margine della vittoria del PSG

GLI EVENTI – Tra le persone morte vi è anche un ragazzo, di 17 anni, accoltellato durante i festeggiamenti a Daux per il trionfo del PSG. Tra gli atti criminosi compiuti durante la notte anche il saccheggio di diversi negozi sugli Champs-Elysées, il danno all’arredo urbano di Parigi e le auto in fiamme. Il bilancio finale è di 559 fermi e 320 arresti, con dall’altra parte 9 agenti feriti a causa degli scontri verificatisi in varie parti della Francia. Un esito infausto per una serata che, per i parigini, avrebbe dovuto essere dedicata a festeggiare il più grande trionfo della storia della propria compagine.