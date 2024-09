Probabile formazione Udinese-Inter, Frattesi o Zielinski? Un favorito

Verso Udinese-Inter, partita valida per la sesta giornata di Serie A. Oggi è antivigilia del match che si disputerà al Friuli. Inzaghi ha un dubbio a centrocampo tra Piotr Zielinski e Davide Frattesi. La probabile formazione.

RISCATTO – L’Inter è chiamata subito al riscatto, dopo aver subito la prima sconfitta stagionale, quella contro il Milan domenica sera. I nerazzurri incontreranno l’Udinese di Kosta Runjaic, che parlerà proprio oggi in conferenza stampa nell’antivigilia del match. La Beneamata ha vinto solamente due volte nelle prime cinque uscite di campionato, pareggiando anche a Genova e a Monza. Manca, dunque, ancora il successo in trasferta. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Nicolò Barella, che ne avrà almeno per due/tre settimane. C’è bagarre, sottolinea Sport Mediaset, tra Davide Frattesi e Piotr Zielinski.

La probabile formazione di Udinese-Inter, Zielinski avanti su Frattesi

UTIME – In vista del match del Bluenergy Stadium (fischio d’inizio sabato ore 15), per cui l’AIA ha diramato anche la designazione arbitrale, Inzaghi sta lavorando sulle soluzioni tattiche e tecniche più adeguate per far rendere l’Inter al massimo contro l’Udinese. Per sostituire Barella, secondo Sport Mediaset, dovrebbe giocare Zielinski e non Frattesi. Il centrocampista della Nazionale sarà preservato per il match di Champions League contro la Stella Rossa. Per il resto, Dumfries dovrebbe spuntarla su Darmian. Di seguito la probabile formazione di Udinese-Inter:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.