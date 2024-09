Probabile formazione Inter-Stella Rossa, due novità quasi certe!

Da oggi parte l’avvicinamento a Inter-Stella Rossa, match di Champions League in programma domani alle 21. Inzaghi, atteso nel primo pomeriggio in sala stampa, studia due mosse. La probabile formazione

VINCERE – L’Inter, dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, si butta nuovamente sulla Champions League con l’obiettivo di centrare i primi tre punti. A Milano arriverà la Stella Rossa, che alla prima uscita ha perso in casa al Maracanà di Belgrado contro il Benfica per 2-1. I nerazzurri, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la qualificazione alla seconda fase della competizione, dovranno necessariamente vincere. La vittoria di Udine è stato, da questo punto di vista, utile per schiacciare i fantasmi post derby, anche se qualcosina, soprattutto difensivamente parlando, bisognerà ancora sistemarla. In vista del match di domani, Inzaghi studia la formazione da mandare in campo. Attese due novità: Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

Probabile formazione Inter-Stella Rossa: Taremi e Zielinski verso la titolarità

ULTIME – Dopo l’ottima prova a Manchester, Taremi e Zielinski potrebbero nuovamente giocare dal primo minuto anche in Inter-Stella Rossa. Inzaghi si fida dell’esperienza e dell’atletismo dei due parametri zero arrivati in estate, entrambi peraltro a caccia del loro primo gol con la maglia della Beneamata. L’iraniano potrebbe fare coppia con Lautaro Martinez, finalmente ritornato al gol dopo 141 giorni di astinenza; mentre il polacco si gioca una maglia con Mkhitaryan. Occhio, infine, anche alla difesa. De Vrij scalpita per ritrovare una maglia da titolare, ma Acerbi è un osso duro. La probabile formazione di Inter-Stella Rossa.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.