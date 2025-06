Primo giorno a Milano per Luis Henrique: è atterrato a Malpensa

Archiviata la brutta delusione europea, in casa Inter si continuano a pensare al mercato in entrata. Oggi invece, è il primo giorno milanese di Luis Henrique.

TOUCHDOWN – Luis Henrique è finalmente arrivato a Milano. Il centrocampista brasiliano, dopo un affondo decisivo da parte dell’Inter, ha finalmente sciolto le riserve – erano davvero poche – e si preparerà a vivere il suo primo giorno da milanese. Arriva dall’Olympique Marsiglia, per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro compresi di bonus. Il brasiliano classe 2001, dopo le ultime indiscrezioni di stamattina, è da pochi minuti sbarcato a Milano Malpensa con un volo di linea. L’ex Marsiglia, dopo le visite di rito e la firma sul contratto che arriverà nel pomeriggio di domani, si metterà a disposizione del tecnico (chiunque esso sia) per prepararsi in vista della finestra statunitense dedicata al Mondiale per Club.