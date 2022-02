Primavera Inter, vantaggio meritato dopo 45′: 0-1 in casa della Juventus

L’Inter chiude il primo tempo in vantaggio in casa della Juventus. Il derby d’Italia Primavera lo ha sbloccato con un colpo di testa Hoti

SUPERIORE − Ottimo primo tempo dell’Inter di Chivu che chiude in vantaggio il primo tempo. I nerazzurri schiacciano la Juventus sin dai primi minuti. Al terzo minuto, è subito traversa di Jurgens che sfrutta un ottimo suggerimento di un tarantolato Zuberek ma la sua conclusione va ad infrangersi sul montante alto. Non si ferma il forcing dell’Inter che al 16′ sfiora ancora il gol del vantaggio proprio con Zuberek che di rovesciata trova soltanto l’esterno della rete. Al minuto 22 però l’Inter la sblocca: traversone di Peschetola e precisa incornata di Hoti. Il primo sussulto d’orgoglio della Juventus arriva solamente al 28′ con una progressione in solitaria di Maressa. Diagonale che si spegne al lato di Rovida.