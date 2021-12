Primavera, Inter-Torino: nerazzurri avanti 2-1. A segno Casadei ed Abiuso

Primavera, Inter-Torino si sfidano nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1.

PRIMO TEMPO – L’Inter di Chivu, ancora assente (qui le ultime), chiude la prima frazione del match contro il Torino in vantaggio per 2-1. Ad aprire le marcature ci pensa Casadei, abile a sfruttare un bel passaggio di Abiuso. Per il centrocampista si tratta dell’ottavo gol stagionale. Il raddoppio dell’Inter arriva al 23′ con Abiuso che, questa volta, si mette in proprio e finalizza l’azione corale con un bel sinistro dentro l’area piccola. I granata, però, un minuto dopo, accorciano le distanze con l’ex di giornata Akhalaia. Nella ripresa, i nerazzurri, dovranno difendere il vantaggio per portare a casa i tre punti.