Primavera 1, le formazioni di Inter-Torino. Chivu ancora assente

Tra poco, nel campionato di Primavera 1, l’Inter sfida il Torino alle 12:30. Sono state diramate le distinte ufficiali che scenderanno in campo e la notizia è che, dopo l’assenza contro il Lecce, non ci sarà in panchina ancora Cristian Chivu, in isolamento fiduciario.

FORMAZIONI – Di seguito le due distinte di Inter e Torino pronte a sfidarsi nella 14′ giornata del campionato Primavera 1.

INTER: Rovida; Sangalli, Carboni Ezequiel, Pescheto, Casadei, Jurgens, Matjaz, Fontanarosa, Nunziatini, Silvestro, Abiuso. A disposizione: Basti, Botis, Iliev, Cecchini, Andersen, Grygar, Dervishi, Villa, Owusu, Curatolo, Peretti, Carboni Valentin. All. Bonacina.

TORINO: Vismara; Savini, Akhalaia, Di Marco, Amadori, Garbett, Angori, Reali, Dellavalle, Lindkvist, Zanetti. A disposizione: Fiorenza, Milan, Pagani, Baeten, La Marca, Ciammaglichella, Barbieri, Rosa, Girocolli, Antolini, Caccavo, Gheralia. All. Coppitelli.