La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Ecco Juventus-inter, Vlahovic è fuori. Allegri deciderà all’ultimo momento. Inzaghi sceglie Dzeko e Lautaro Martinez.

TUTTOSPORT Vendette e gufate. Juventus-Inter fa paura. Inzaghi provoca: «La Juventus è più forte, ha due squadre». Allegri cova la rabbia per le controversie sconfitte della scorsa stagione. Perdere farebbe malissimo a entrambi. Max parte con Milik, ma può giocarsi le carte Chiesa e Di Maria. L’Inter punta sul piede caldo di Lautaro Martinez. La strana domenica di Marotta e Bremer.