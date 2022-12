Prima Pagina IN Edicola: Smalling e Kessie, avanti Inter! Il Torino riscatta Lazaro

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il quotidiano romano non apre con l’Inter in prima pagina.

TUTTOSPORT

Smalling e Kessie, avanti Inter! Nuovi contatti con gli agenti dei giocatori in scadenza nel 2023. Toro 4 milioni per Lazaro: il riscatto dall’Inter è fissato a 6 ma i granata confidano di chiudere a una cifra inferiore in tempi brevi.