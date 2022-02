Prima Pagina IN Edicola: Milan-Inter, derby del gol con Lautaro Martinez

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Milan-Inter, è una questione di testa. Semifinali di Coppa Italia: domani il derby, mercoledì Fiorentina-Juventus. Da Kessié a Barella: Pioli e Inzaghi devono ritrovare le fonti di gioco.

TUTTOSPORT

In Coppa Italia Giroud-Lautaro Martinez derby del gol. Domani sera Milan-Inter a San Siro, primo round delle semifinali.