Prima Pagina IN Edicola: Lukaku taglia l’ingaggio per l’Inter! PSG molla Skriniar

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Dzeko anticrisi. Giocherà accanto a Lautaro Martinez, Lukaku ancora fuori. Inzaghi punta sulla coppia più in forma: «Bisogna recuperare la regolarità per ritornare in Champions League».

TUTTOSPORT Inter fra Cremonese e futuro. Lukaku mi taglio l’ingaggio per restare. Assist belga per facilitare la trattativa col Chelsea. Calhanoglu intesa sul rinnovo. Il PSG molla Skriniar, per ora.