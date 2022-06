Prima Pagina IN Edicola: Lukaku-Inter, il Chelsea tratta! Summit Dybala

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Romelu all’Inter, il Chelsea fissa il prezzo. 25 milioni per Lukaku in prestito. Big Rom continua a premere sul club inglese che parte da una base alta, ma inizia a trattare. Asllani sempre più vicino: la chiave è Satriano.

TUTTOSPORT

Lukaku, il Chelsea apre all’Inter. Sì al prestito, ora si tratta sulle condizioni. Dybala: imminente un nuovo summit per mettere fuori gioco l’Atletico Madrid. Bastoni: il Manchester United sfida il Tottenham