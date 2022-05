Prima Pagina IN Edicola: Lukaku-Inter, c’è la via. Mkhitaryan è fatta

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Zhang sogna di riportare a Milano il centravanti dello Scudetto. Lukaku, c’è la via. Romelu all’Inter in prestito: presto l’incontro con un intermediario. Il belga ha rotto con il Chelsea ed è pronto a tagliarsi lo stipendio. Marotta lo vuole a costo zero, congelato Dybala.

TUTTOSPORT

Mkhitaryan, è fatta. Inter, il nuovo Vidal. La società ha comunicato alla Roma di avere l’accordo verbale con l’armeno. Un jolly per Inzaghi.