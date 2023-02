Prima Pagina IN Edicola: Lautaro Martinez sfida Giroud! Guai per Zhang

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Lautaro Martinez sfida Giroud un derby senza fine. Dopo finale mondiale e Supercoppa italiana, i bomber ancora contro.

TUTTOSPORT Guai Zhang! Azione legale anche negli USA. China Construction Bank si è rivolta alla Core distrettuale di New York per recuperare i 255 milioni non restituiti.