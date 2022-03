Prima Pagina IN Edicola: Juventus-Inter, Conte anello. Dybala e Bremer

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

«Vlahovic come Mbappé Haaland». Allegri non ha dubbi: «Tra i più forti al mondo». E lo rilancia con l’Inter. Antonio l’anello (d’oro) di congiunzione. Tu chiamale, se vuoi, coincidenze. Nella settimana di Juventus-Inter è arrivata la notizia che Antonio Conte, una sorta di anello di congiunzione tra Allegri e Inzaghi, oltre che tra i due club, ha vinto la Panchina d’Oro, premio che porta meno sfiga del Seminatore, poi Sterminatore, d’oro. Per il feroce salentino si tratta della quarta volta. Lo stesso giorno, in un’intervista a tutto cachemire per GQ Italia, Allegri ha ricordato che «quando sono arrivato la prima volta nel 2014 era tutto diverso».

TUTTOSPORT

Conte spinge Dybala all’Inter. Il Tottenham pensa a Lautaro Martinez. La cessione darebbe a Marotta il via libera per la Joya. Allegri intanto carica Paulo per domenica sera. Pogba, Lukaku e la voglia matta di rigiocare Juventus-Inter. Bremer “porta” Dimarco. Nella trattativa con i nerazzurri per il brasiliano entra il mancino che piace a Juric. E rispunta anche Caldara.