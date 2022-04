Prima Pagina IN Edicola: Juventus-Inter con Brozovic! Ultima chiamata

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Ultima chiamata. Derby d’Italia senza appello: Juventus per il sorpasso, Inter per lo scudetto. Allegri punta su Dybala-Vlahovic. Inzaghi non molla: «Una finale». Allo Stadium (20.45) la sfida chiave prima dello sprint. Max recupera anche Zakaria, Simone con Brozovic, Lautaro Martinez-Dzeko coppia d’attacco. Eriksen oltre il miracolo. Christian di nuovo in gol nell’1-4 del Brentford al Chelsea di Lukaku.

TUTTOSPORT

Juventus-Inter brividi scudetto. Stasera allo Stadium sfida fondamentale per le ambizioni di vertice delle due squadre. Vlahovic-Dzeko, duello tra bomber. Cuadrado, Dybala, Morata alle spalle del serbo. L’ucraina Kateryna Pavlenko canterà “Imagine” prima del match. Marani: «Derby d’Italia senza appello, chi perde è tagliato fuori».