Prima Pagina IN Edicola: Inter, Senesi per Bastoni. Tifosi contro Suning

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, serve un sacrificio. Bastoni apre al Tottenham. «Alessandro è un professionista», dall’agente il via libera al trasferimento. Al suo posto potrebbe arrivare Senesi.

TUTTOSPORT

Inter, Bastoni via? I tifosi furibondi. Conte lo aspetta a Londra, il popolo nerazzurro chiede a Suning di lasciare.