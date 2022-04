Prima Pagina IN Edicola: L’Inter pensa a Bernardeschi. Una squadra in bilico

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il club nerazzurro pensa a Bernardeschi. L’Inter chiama Perisic e prenota Cambiaso. È pronta la proposta di rinnovo per il croato, ma manca ancora il sì. Il genoano piace come investimento. E occhio all’esterno della Juventus. Nessuna intenzione di rinunciare a Perisic. Né da parte del tecnico Simone Inzaghi né da parte della società. Domani pomeriggio contro il Verona, il croato sarà in campo, con Gosens ancora costretto a rimandare il debutto dal 1′, ma pure la dirigenza intende fare il possibile per allungargli il contratto e tenerlo nella rosa del prossimo anno. C’è un’alternativa in caso di addio.

TUTTOSPORT

Via in 11? Inter, una squadra in bilico. Vidal, Sanchez, Vecino e Kolarov in partenza. Per gli altri diventa decisivo il finale di stagione.