Prima Pagina IN Edicola: l’Inter passa a Cagliari. Milan, -1 alla festa

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il Diavolo batte l’Atalanta (2-0) ma l’Inter passa a Cagliari (1-3) e resta a -2. Il Milan lo tocca. Basta un pari col Sassuolo per lo Scudetto. Pioli: «Il lavoro non è finito». Inzaghi non si arrende, ultimi 90′ da brividi: «Tutto è ancora possibile».

TUTTOSPORT

Milan -1 alla festa. Gol di Leao e straordinario raddoppio di Hernandez: Atalanta KO. Ma la vittoria dell’Inter a Milano rinvia di una settimana l’appuntamento con lo Scudetto.