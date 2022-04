Prima Pagina IN Edicola: Inter e Napoli, scelte arbitrali discutibili. Scamacca rinnova

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lo sprint finale aperto a 4 squadre mette in crisi Rocchi e i suoi uomini. Arbitri da Scudetto? Al designatore mancano i top: fanno discutere le scelte per Inter e Napoli. Respinto il ricorso dei nerazzurri: la gara di Bologna si giocherà il 27 aprile. Marani domani dirigerà il match dei campioni a La Spezia. Di Bello lunedì la partita del Maradona tra gli azzurri e la Roma.

TUTTOSPORT

Ricorsi respinti: Atalanta-Torino e Bologna-Inter si devono giocare. Provedel: «Inter, occhio alla forza dello Spezia». Scamacca rinnova ma non resta. L’attaccante è conteso dalle milanesi. Potrebbe approdare da Inzaghi in caso di cessione di Lautaro Martinez.