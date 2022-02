Prima Pagina IN Edicola: Inter, Milan a Salerno. Rinnovi, Marotta 2025

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Milan a Salerno per volare a +4. Pioli: «Possiamo vincerle tutte». Scudetto, i rossoneri provano a staccare l’Inter (ore 20.45).

TUTTOSPORT

Rinnovi ufficiali. Marotta 2025 Inter nel futuro. Firmano anche Ausilio e Baccin. Domani contro Frattesi e Scamacca, promessi nerazzurri.