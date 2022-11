Prima Pagina IN Edicola: Inter, Marotta vira forte verso la Superlega

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Nessun tema Inter all’interno della prima pagina. TUTTOSPORT Marotta: «La Superlega è un grido di allarme». L’AD dell’Inter: «Sempre più difficile generare ricavi. Non è facile essere competitivi in uno scenario dove domina il modello Premier