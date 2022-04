Prima Pagina IN Edicola: Inter a Madrid per Lautaro Martinez, Ceballos e Jovic

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Atletico studia l’offerta: Zhang chiede 70-80 milioni. Cholo su Lautaro Martinez. L’Inter a Madrid. Ausilio vola in Spagna, in agenda anche un incontro con i dirigenti Real Madrid: l’obiettivo è intavolare un discorso sul futuro di Jovic e Ceballos. Il DS dell’Inter Piero Ausilio da ieri è a Madrid: ha visto sarà Real Madrid-Chelsea e stasera sarà al Wanda Metropolitano per Atletico Madrid-Manchester City. La missione del dirigente nerazzurro non è nata con l’intento di acquistare una delle stelle in campo nei due quarti di Champions League. Anche la prossima estate, prima di comprare, il club nerazzurro dovrà vendere e soprattutto chiudere con un salto positivo, tra i 60 e i 70 milioni, la campagna trasferimenti.

TUTTOSPORT

Ausilio a Madrid. Ceballos e Jovic: blitz Inter. Il DS vuole anche verificare se ci sono offerte per Lautaro Martinez.